В Киеве выявили вспышку острой кишечной инфекции, 10 человек попали в больницы
В столице в результате острой кишечной инфекции десять человек попали в больницы. Причиной, вероятно, является употребление некачественной готовой продукции
Об этом сообщает Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.
Так десять человек из Оболонского, Днепровского, Подольского, Соломенского и Шевченковского района столицы заболели острой кишечной инфекцией. По предварительной информации, это произошло в результате употребления ими некачественной готовой продукции в одном из заведений питания в Подольском районе.
Сейчас все больные находятся в больницах в Киеве. Врачи и специалисты Центра проводят необходимые бактериологические исследования на кишечную группу инфекций.
Также были проинформированы ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве и Департамент здравоохранения исполнительного органа КМДА. Начато расследование.
Кроме того, в Центре напомнили о пяти шагах безопасного питания. Среди них:
- поддержание чистоты, в частности мытье рук, поверхностей, кухонных принадлежностей и защита от насекомых, грызунов и других животных;
- отделение сырой пищи от готовой;
- тщательное приготовление пищи;
- хранение пищи при безопасной температуре;
- использование безопасной воды и свежих продуктов.
"В случае появления первых симптомов острых кишечных заболеваний обязательно обратитесь к врачу!" – отметили в Центре.
- 17 июля в Киеве сообщили о минировании Больницы скорой медицинской помощи.
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