Об этом сообщает Киевский городской центр контроля и профилактики болезней Минздрава Украины.

Так десять человек из Оболонского, Днепровского, Подольского, Соломенского и Шевченковского района столицы заболели острой кишечной инфекцией. По предварительной информации, это произошло в результате употребления ими некачественной готовой продукции в одном из заведений питания в Подольском районе.

Сейчас все больные находятся в больницах в Киеве. Врачи и специалисты Центра проводят необходимые бактериологические исследования на кишечную группу инфекций.

Также были проинформированы ГУ Госпродпотребслужбы в Киеве и Департамент здравоохранения исполнительного органа КМДА. Начато расследование.

Кроме того, в Центре напомнили о пяти шагах безопасного питания. Среди них:

поддержание чистоты, в частности мытье рук, поверхностей, кухонных принадлежностей и защита от насекомых, грызунов и других животных;

отделение сырой пищи от готовой;

тщательное приготовление пищи;

хранение пищи при безопасной температуре;

использование безопасной воды и свежих продуктов.

"В случае появления первых симптомов острых кишечных заболеваний обязательно обратитесь к врачу!" – отметили в Центре.