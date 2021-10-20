В Киеве вырастут цены на проезд в общественном транспорте, - КГГА
В КГГА заявили, что готовятся к повышению тарифа на проезд в коммунальном транспорте
Об этом сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.
По его словам, столица готовится к повышению тарифов на проезд в коммунальном общественном транспорте ради его стабильной работы.
"Это - непопулярный шаг, на который мы вынуждены пойти ради сохранения стабильной работы коммунальных предприятий-перевозчиков. Сегодня, в условиях повышения тарифов на энергоносители, оставить стоимость проезда на существующем уровне означает загнать перевозчиков в долговые ямы, а впоследствии и парализовать работу транспортных предприятий. Именно поэтому мы вынуждены начать процедуру повышения тарифа. Сейчас мы ожидаем предложения от коммунальных предприятий относительно экономического обоснования тарифа. После этого будет сформирована обоснованная стоимость проезда, и мы подадим предложение на обсуждение общественности", - отметил Поворозник.
Он отметил, что летом подорожал проезд в Львове, Полтаве, Николаеве, Запорожье и других городах. А также пояснил, что невозможно увеличить дотации на общественный транспорт в условиях, когда необходимо обеспечить низкий тариф на отопление в Киеве.
В то же время все льготы продолжат действовать на транспорте.
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