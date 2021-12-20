В Киеве выпал снег: город сковали пробки, на улицах работает около 300 авто спецтехники

Об этом сообщает Еспресо.TV.



Мэр Киева Виталий Кличко написал в Telegram, что сейчас на улицах столицы работают около 300 авто спецтехники КП "Киевавтодор".



"Дорожники обрабатывают противогололедными средствами, прежде всего, подъемы и спуски, брусчатки, мосты, тротуары. Ночью синоптики прогнозируют значительное снижение температуры", - отметил Кличко.



Так, движение транспорта затруднено на проспекте Победы, проспекте Степана Бандеры, Набережном шоссе, бульваре Дружбы Народов, ул. Крещатик, бульваре Леси Украинки, Воздухофлотском проспекте, ул. Шелковичной, ул. Глубочицкой, ул. Вячеслава Чорновола, ул. Большой Житомирской, ул. Елены Телиги, ул. Набережно-Рыбальской, на Южном и Северном мостах.







Кличко добавил, что следить за работой снегоуборочной техники можно на интерактивной карте.