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В Киеве вводят новый формат пропусков на автомобили для передвижения во время комендантского часа

31 августа, 2023 четверг
06:16
Общество

В Киеве с 25 сентября 2023 года планируют ввести пропуск нового формата для передвижения по городу на автомобиле во время комендантского часа

Об этом сообщает Киевская городская военная администрация.

Отмечается, что заявки на получение новых пропусков можно подавать уже с 4 сентября в Центральное управление Военной службы правопорядка.

По словам начальника КМВА Сергея Попко, система пропусков должна постоянно обновляться для того, чтобы ими пользовались только работающие в подразделениях сектора безопасности и обороны Украины, критической инфраструктуры города и органов государственной власти.

"Напоминаю, что эти пропуска запрещено размещать под стеклом авто или на другом видном месте. Они исключительно предъявляются по требованию правоохранителей или военных. Согласно процедуре, старые пропуски должны быть возвращены в Центральное управление Военной службы правопорядка", - заявил Попко.

Он также обратился к жителям Киева и гостям города и напомнил, что комендантский час является обязательной нормой в условиях военного положения.

  • В среду, 30 августа, Совет обороны Киева принял решение о том, что доступ населения к обустроенным укрытиям в столичных учебных заведениях должен быть круглосуточным.
Экономика
Украина
Война с Россией
новости Киева
комендантский час
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