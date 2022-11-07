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В Киеве ввели новые тарифы на парковку автомобилей

7 ноября, 2022 понедельник
16:50
Общество

7 ноября в столице начали действовать новые тарифы на парковку транспортных средств

Об этом сообщил Киевский городской совет в лице заместителя главы КГГА по вопросам осуществления самоуправления Владимира Прокопива.

С 7 ноября в Киеве начали действовать новые тарифы на пользование площадками КП "Киевтранспарксервис" для платной парковки транспортных средств. Как отметил заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправления Владимир Прокопив, тарифы, рассчитанные коммунальным предприятием согласно действующему законодательству, прошли процедуру общественного обсуждения и утверждены распоряжением начальника Киевской городской военной администрации № 735 от 07.11.2022.

Теперь стоимость парковки за 1 час на отведенных платных парковках КП "Киевтранспарксервис" в зависимости от зоны парковки составит:

I зона – 35 гривен;

ІІ зона – 25 гривен;

ІІІ зона – 5 гривен.

Абонементный парковочный талон будет действовать с первого до последнего дня календарного месяца. Его месячная стоимость в парковочных зонах такова:

I-III – 5733 гривни;

I-II – 5145 гривен;

ІІ-ІІІ – 2940 гривен;

ІІІ – 882 гривни.

Стоимость дневного абонементного талона на легковой автомобиль с 08:00 до 22:00 в пределах парковочных зон составляет:

I-III – 390 гривен;

I-II – 350 гривен;

ІІ-ІІІ – 250 гривен;

ІІІ – 50 гривен.

Стоимость услуг на парковку на специально оборудованных перехватывающих площадках в зависимости от количества часов парковки установлена в размере:

до часа включительно – 5 гривен;

до 2 часов включительно – 10 гривен;

до 12 часов включительно – 11 гривен;

до 13 часов включительно – 16 гривен;

до 14 часов включительно – 21 гривня;

за сутки – 22 гривни.

Владимир Прокопив также напомнил, что найти парковку и узнать стоимость парковки на ней можно в городском приложении "Киев Цифровой" в разделе "Почасовая парковка". А возможность приобрести месячные парковочные абонементы на декабрь 2022 года появится в приложении уже на следующей неделе.

  • В Киеве власти временно отменили плату за парковку

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