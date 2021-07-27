В Киеве ввели новые правила работы маршруток: теперь с кондиционером и без музыки

Об этом сообщает пресс служба КГГА.



Заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Константин Усов сообщил, что с победителями конкурса на пассажироперевозки был заключен договор нового образца.

Усов отметил, что в договоре большая часть "формальных пунктов" заменена на реальные. В качестве примера он привел существующее ранее требование о наличии кондиционера в салоне маршрутки, которое выполнялось формально.

"Пункт о наличии кондиционера в салоне, который существовал десятилетиями, вовсе не означал его исправность. Более того, исправность кондиционера не означала, что он включался, ведь перевозчики предпочитали экономить на расходе топлива", - уточнил Усов.

Представитель КГГА также уточнил, что теперь перевозчики будут обязаны поддерживать в салоне маршрутки комфортный температурный режим.



"Летом не более 22 градусов, зимой не менее 15 градусов", - добавил он.

Кроме того, договор предусматривает еще ряд изменений. Среди них:

запрет на громкую музыку и загрязняющие салон плакаты, компакт-диски и игрушки;

каждый автобус должен быть оборудован не менее чем пятью кнопками для остановки по требованию;

за кабиной водителя должен висеть плакат определенного образца с информацией о перевозчике, водителе, способе оплаты, а также правами и обязанностями водителя и пассажиров.

Водители должны будут носить типичную униформу и пройти курс первой медицинской помощи, а также инструктаж об особенностях посадки/высадки пассажиров с инвалидностью.

"Всем без исключения перевозчикам, которые работают сейчас и хотят и в дальнейшем оказывать услуги по перевозке на маршрутах города, придется принять новые правила. Мы предложим им добровольно подписать дополнительные соглашения", - резюмировал Усов.