В Киеве ввели мораторий на реконструкцию исторических зданий XIX-XX веков
В столице ввели мораторий на реконструкцию и/или капитальный ремонт с изменением объемно-пространственных параметров исторических зданий XIX-XX веков с целью предотвращения их уничтожения
Об этом говорится сайте Киевсовета.
По словам заместителя городского главы - секретаря Киевского городского совета Владимира Бондаренко, за последние три года от Киевской городской государственной администрации в Министерство культуры и информационной политики Украины было направлено представление о занесении 1542 памятников и только что вывленных объектов культурного наследия в Государственный реестр недвижимых памятников Украины, но пока включено только 73 объекта.
"Невозможно защитить дома без статуса, до сих пор 1469 объектов не включены в реестр, поэтому по поручению Киевского городского главы Виталия Кличко на заседание Киевсовета внесен этот проект решения на временный запрет (мораторий) на реконструкцию и/или капитальный ремонт со сменой обьемно-пространственных параметров исторических зданий до полного исследования и определения исторической и культурной ценности этих объектов в соответствии с Законом Украины "Об охране культурного наследия". Исторические здания необходимо защитить от уничтожения, ведь это архитектурное наследие Украины ", - сообщил он.
Решение поддержали 99 депутатов Киевского городского совета.
Отмечается, что решение будет способствовать созданию условий для защиты и охраны исторических зданий на период их выявления и исследования, четкого определения охранного статуса таких объектов, сохранения исторической самобытности города, защиты его традиционного характера среды, а также популяризации культурного наследия.
- Ранее, мэр Киева Виталий Кличко заявил, что на ближайшей сессии Киевсовета рассмотрит проект решения об определении перечня объектов культурного наследия XIX-ХХ вв., которым может угрожать уничтожение или повреждение.
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