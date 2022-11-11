Об этом он написал в фейсбуке .

"Ночью произошли новые атаки на энергообъекты Украины. В Киеве сегодня применяются экстренные отключения в значительных объемах - то есть мы будем не в графиках", - подчеркнул он.

В КГГА также подтвердили , что по распоряжению НЭК "Укрэнерго" в Киеве применяются экстренные отключения света.

"Стабилизационные графики пока не действуют. ДТЭК "Киевские электросети" благодарит жителей города за понимание и умеренное потребление электроэнергии", - добавляют там.

Как известно, в пятницу, 11 ноября, по всей территории Украины ввели плановые отключения электроэнергии. Наибольший объем ограничений был введен в Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях.

Глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий спрогнозировал , что если не будет новых обстрелов со стороны России, то ситуация с энергоснабжением в центральных и северных областях Украины улучшится через несколько дней.

В ночь с 10 на 11 ноября российский агрессор нанес удар по объекту критической инфраструктуры в Винницкой области.

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