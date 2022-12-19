В Киеве ввели экстренные отключения электроэнергии
В понедельник, 19 декабря, в Киеве ввели в действие экстренные отключения электроэнергии, плановые графики не действуют
Об этом сообщает Yasno .
В настоящее время в столице применены экстренные отключения. Компания отмечает, что графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована.
- Враг ночью 19 декабря атаковал Киев и область "шахедами". Силам ПВО удалось сбить 15 беспилотников, однако есть попадание в объекты критической инфраструктуры.
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