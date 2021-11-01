В Киеве ввели единый скоростной режим: до 50 км/ч

Об этом в Telegram сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов.

Так, с 1 ноября 2021 по 1 апреля 2022 максимально разрешена скорость движения по дорогам Киева – 50 км/ч, кроме участков, где разрешена скорость ниже.

Изменения претерпевают 7 участков улично-дорожной сети столицы: Набережное шоссе, Приднепровское шоссе, Столичное шоссе, пр.Бажана, ул. Саперно-Слободская, ул.Набережно-Рыбальская от Гаванского моста до ул.Электриков, пр.Шухевича от Северного моста до ул.Бальзака.

Усов напомнил, что перечень улиц конкретизируется соответствующим актом комиссионного обследования улиц и дорог к решению.

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