В Киеве ввели единый скоростной режим: до 50 км/ч
С 1 ноября в Киеве демонтируют дорожные знаки 3.29 "Ограничение максимальной скорости движения до 80 км в час", ведь вводится единый скоростной режим – 50 км/ч
Об этом в Telegram сообщил заместитель главы КГГА Константин Усов.
Так, с 1 ноября 2021 по 1 апреля 2022 максимально разрешена скорость движения по дорогам Киева – 50 км/ч, кроме участков, где разрешена скорость ниже.
Изменения претерпевают 7 участков улично-дорожной сети столицы: Набережное шоссе, Приднепровское шоссе, Столичное шоссе, пр.Бажана, ул. Саперно-Слободская, ул.Набережно-Рыбальская от Гаванского моста до ул.Электриков, пр.Шухевича от Северного моста до ул.Бальзака.
Усов напомнил, что перечень улиц конкретизируется соответствующим актом комиссионного обследования улиц и дорог к решению.
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