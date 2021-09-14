В Киеве введут штрафы за нарушение карантина, - Рубан
В столице введут штрафы за нарушение карантинных норм после внедрения "желтой" зоны
Об этом сообщил руководитель Главного управления Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан в комментарии РБК-Украина .
"Да (будут штрафы, - ред.), если будет внедрена " желтая " зона Госкомиссией. Мы уже две недели проводим превентивные меры, даем рекомендации по соблюдению карантинного режима. Будем действительно выносить штрафные санкции", - подчеркнул он.
Рубан отметил, что "желтая" зона карантина может быть введена как со следующего понедельника, так и через неделю.
Он также сообщил, что сумма штрафов для столичных заведений при нарушении карантина будет начинаться с 34 тыс. грн.
- Напомним, в Минздраве рассказали , как будут действовать ограничения при усилении адаптивного карантина в различных зонах.
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