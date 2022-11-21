В Киеве введены экстренные отключения электроэнергии
В понедельник, 21 ноября, в столице применяются экстренные аварийные отключения электроэнергии
Об этом сообщает энергетическая компания Yasno .
Энергетики предупредили, что в условиях аварийных отключений предварительные графики не действуют.
"По указаниям "Укрэнерго" в Киеве применены экстренные аварийные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована", - заявили в Yasno.
- 19 ноября в ДТЭК заявили, что работают над тем, чтобы сократить плановые отключения света.
- 21 ноября сообщалось, что во всех регионах Украины будут применяться плановые отключения .
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