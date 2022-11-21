В Киеве введены экстренные отключения электроэнергии

Об этом сообщает энергетическая компания Yasno .

Энергетики предупредили, что в условиях аварийных отключений предварительные графики не действуют.

"По указаниям "Укрэнерго" в Киеве применены экстренные аварийные отключения. Графики отключений временно не работают, пока ситуация не будет стабилизирована", - заявили в Yasno.

19 ноября в ДТЭК заявили, что работают над тем, чтобы сократить плановые отключения света.

21 ноября сообщалось, что во всех регионах Украины будут применяться плановые отключения .

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