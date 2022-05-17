В Киеве встретили поезд "Стефания Экспресс" с участником группы Kalush Orchestra Игорем Диденчуком

Об этом сообщает Еспресо.

Выйдя из поезда, Игорь развернул флаг Украины с подписями участников группы, а также исполнил на киевском вокзале победную песню "Евровидение" на свирели.

Музыкант отметил, что они до последнего не верили своей победе. Добавил, что после оглашения результатов первыми поздравили представитель Польши Охман, представительница литвы Моника Лю и британец Сэм Райдер. Кстати, представительница Литвы уже записала литовскую версию песни "Стефания".

Игорь Диденчук отметил, что считает правильным решение группы обратиться со сцены "Евровидения" с призывом о спасении защитников Азовстали в Мариуполе.

"Честно говоря, это решение принимали "тишком", потому что мы не знали, нарушим ли правила, или не нарушим. Но считаем, что сделали все правильно", - сказал музыкант.

Он напомнил, что песня, с которой группа победила на "Евровидении", писалась задолго до войны и была посвящена маме Олега. Никто не мог представить, что она примет новые значения в нынешних реалиях. Сейчас ее все ее трактуют как песню об Украине-матери.

Как отметили в Укрзализныце, они намерены забрендировать переименованный поезд. Так, проводницы "Стефания Экспресса" одеты в розовые шляпки, такие же шапочки "одели" на таблички с надписью "Киев-Ивано-Франковск". Кроме того, Укрзалізниця планирует добавить рейсов в родной город лидера группы Олега Псюка - Калуша на Франковщине, чтобы сделать его визитной карточкой для туристов.

В субботу, 14 мая, в итальянском Турине прошел большой финал песенного конкурса Евровидения-2022. Победителем объявлена хип-хоп-группа из Украины Kalush Orchestra. После своего выступления музыканты обратились ко всему миру с призывом помочь защитникам Украины и, в частности, Героям Мариуполя. На победу украинской группы отреагировал президент Владимир Зеленский.

16 мая "Kalush Orchestra" вернулись в Украину и спели песню "Stefania" с таможенниками и молодежью

В честь победной песни музыкантов Укрзалізниця переименовала поезд 43 Киев – Ивано-Франковск. В расписании этого года он официально стал Стефанией Экспрессом.

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