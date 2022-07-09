В Киеве все желающие смогут принять участие в военных тренировках

Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телемарафона.

В первую очередь, подготовку проходят работники коммунальных предприятий и работники райгосадминистраций столицы. После этого к такой подготовке смогут привлечь всех желающих. Занятия организуют по каждому району Киева.

"Им предоставляют ключевые знания, в частности, по оказанию экстренной домедицинской помощи. В нынешних условиях - это крайне необходимо. Потому что восемьдесят процентов погибших во время боевых действий - это люди, которые теряют много крови. И важно знать, как в условиях войны можно спасти жизнь раненому. Также постоянно занятия проводят для разных подразделений городских властей", — сказал Виталий Кличко.

Жители Киева пройдут практические действия. Отработка навыков огневой подготовки, порядок действий при обстреле противника, тактическая медицина, инженерная подготовка и правила обращения с взрывоопасными предметами.

Желающие научатся гражданской защите населения, а также действиям в условиях радиационного и химического загрязнения.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb