В Киеве все желающие смогут принять участие в военных тренировках
В Киеве начались военные тренировки с гражданскими, чтобы повысить уровень обороны города
Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в эфире телемарафона.
В первую очередь, подготовку проходят работники коммунальных предприятий и работники райгосадминистраций столицы. После этого к такой подготовке смогут привлечь всех желающих. Занятия организуют по каждому району Киева.
"Им предоставляют ключевые знания, в частности, по оказанию экстренной домедицинской помощи. В нынешних условиях - это крайне необходимо. Потому что восемьдесят процентов погибших во время боевых действий - это люди, которые теряют много крови. И важно знать, как в условиях войны можно спасти жизнь раненому. Также постоянно занятия проводят для разных подразделений городских властей", — сказал Виталий Кличко.
Жители Киева пройдут практические действия. Отработка навыков огневой подготовки, порядок действий при обстреле противника, тактическая медицина, инженерная подготовка и правила обращения с взрывоопасными предметами.
Желающие научатся гражданской защите населения, а также действиям в условиях радиационного и химического загрязнения.
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