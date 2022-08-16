В Киеве временно закрывали одну из станций метро
Станцию метро "Теремки" в Киеве закрывали в связи с задымлением в подземном переходе
Об этом передает КГГА в телеграм .
"Станция метро "Теремки" работает в обычном режиме. Киевский метрополитен извиняется за временные неудобства!" – говорится в сообщении.
Станцию закрывали на вход и выход для пассажиров из-за задымления в подземном переходе.
На место вызвали всех нужных профессионалов.
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