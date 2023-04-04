В Киеве временно не будут взиматься оплата за парковку на муниципальных площадках
Оплата парковки на площадках КП "Киевтранспарксервис" временно приостановлена до завершения юридических процедур, связанных с обновлением договоров
Об этом сообщили в telegram-канале КМВА.
Отмечается, что изменения будут отражены в приложении "Киев Цифровой". О возобновлении оплаты за парковку горожан сообщат раньше времени.
Также обращается внимание на то, что инспекторы по парковке временно не будут штрафовать водителей за неуплату парковки.
"Впрочем, город призывает автовладельцев парковаться в соответствии с Правилами дорожного движения, в специально отведенных для этого местах. Ведь за нарушение ПДД предусмотрены штрафы, которые продолжают действовать", - говорится в сообщении.
Также добавляется, что на улицах города работают "парковщики"-мошенники, требующие у водителей наличные деньги. О таких случаях следует сообщать полиции.
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