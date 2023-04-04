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В Киеве временно не будут взиматься оплата за парковку на муниципальных площадках

4 апреля, 2023 вторник
12:16
Общество

Оплата парковки на площадках КП "Киевтранспарксервис" временно приостановлена до завершения юридических процедур, связанных с обновлением договоров

Об этом сообщили в telegram-канале КМВА.

Отмечается, что изменения будут отражены в приложении "Киев Цифровой". О возобновлении оплаты за парковку горожан сообщат раньше времени.

Также обращается внимание на то, что инспекторы по парковке временно не будут штрафовать водителей за неуплату парковки.

"Впрочем, город призывает автовладельцев парковаться в соответствии с Правилами дорожного движения, в специально отведенных для этого местах. Ведь за нарушение ПДД предусмотрены штрафы, которые продолжают действовать", - говорится в сообщении.

Также добавляется, что на улицах города работают "парковщики"-мошенники, требующие у водителей наличные деньги. О таких случаях следует сообщать полиции.

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