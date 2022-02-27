В Киеве враг обстрелял жилой массив Троещина
На улице Лаврухина произошел взрыв во дворе 16-этажки, в результате чего загорелось 7 частных автомобилей
Об этом сообщает Госспецсвязь.
"Рашисты из Беларуси и России снова обстреливают жилые кварталы украинских городов", - говорится в сообщении.
При этом в Киевской городской госадминистрации добавляют , что в Деснянском районе столицы по улице Лаврухина произошел взрыв во дворе 16-этажки, вспыхнули 7 частных автомобилей.
Фото: КГГА
По предварительным данным, погибших не обнаружено, пострадавшие предварительно с легкими повреждениями. Людей эвакуируют.
Уничтожены и вспыхнули 7 частных легковых автомобилей. Взрывной волной повреждены окна, балконы с 1-15 этаж.
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