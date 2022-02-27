В Киеве враг обстрелял жилой массив Троещина

Об этом сообщает Госспецсвязь.

"Рашисты из Беларуси и России снова обстреливают жилые кварталы украинских городов", - говорится в сообщении.



При этом в Киевской городской госадминистрации добавляют , что в Деснянском районе столицы по улице Лаврухина произошел взрыв во дворе 16-этажки, вспыхнули 7 частных автомобилей.





Фото: КГГА

По предварительным данным, погибших не обнаружено, пострадавшие предварительно с легкими повреждениями. Людей эвакуируют.

Уничтожены и вспыхнули 7 частных легковых автомобилей. Взрывной волной повреждены окна, балконы с 1-15 этаж.

Напомним, в Бучу прорвались российские танки, оккупанты обстреливают жилые дома.

Воздушные Силы ВСУ сбили крылатую ракету, выпущенную по Киеву из Белоруссии.

СБУ обнародовала секретные пароли и шифры российских захватчиков.