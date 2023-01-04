Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского .

"По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 3 января в Киеве впервые за 143 года наблюдения среднесуточная температура воздуха составила +6,8°С, что на 2,5°С выше рекордного значения температуры для этого дня 2022 года", - пишет пресс-служба.

Сообщается, что температура соответствует погоде в начале апреля, климатическая норма превышена на 9,8°С.

3 января максимальная температура в столице поднялась до +10,7°С, превысив предыдущий рекорд в этот день в прошлом году на 2,5°С.

Минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже 3,9°С. Предыдущее рекордное значение зафиксировали в 2015 году, оно равнялось 2,3°.

Мониторинговая служба Европейской комиссии сообщила, что лето 2022 года стало самым жарким в Европе за всю историю наблюдений.

В 2022 году озоновая дыра над Антарктидой не выросла, но и не убавилась . На ее размер кроме химических соединений – фреонов, влияет и глобальное потепление.

По данным ЮНЕСКО, по состоянию на ноябрь 2022 года наблюдалась тенденция ускоренного таяния ледников на объектах всемирного наследия, а к 2050 году треть из них может совсем исчезнуть, что приведет к рискованным последствиям для человечества.

В первый день 2023 синоптики зафиксировали тепловые температурные рекорды в Волынской области, Тернопольской и Ровенской областях, а также во Львове .

В Украине в первые два дня года фиксировали экстремально высокие температуры. В частности, самые высокие показатели наблюдали в западных и южных областях. В Ивано-Франковске воздух прогрелся до +20°С, в Измаиле до +18°С. В Киеве установили рекорд января за всю историю наблюдений – зафиксированная температура: +13,2 ° С два дня подряд. Синоптики объяснили причину .

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