В Киеве впервые за последние 143 года зафиксировали рекорд среднесуточной температуры воздуха
В столице третий день фиксируются температурные рекорды. Самым выдающимся является то, что 3 января среднесуточная температура воздуха была самой высокой за последние 143 года
Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского .
"По данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 3 января в Киеве впервые за 143 года наблюдения среднесуточная температура воздуха составила +6,8°С, что на 2,5°С выше рекордного значения температуры для этого дня 2022 года", - пишет пресс-служба.
Сообщается, что температура соответствует погоде в начале апреля, климатическая норма превышена на 9,8°С.
3 января максимальная температура в столице поднялась до +10,7°С, превысив предыдущий рекорд в этот день в прошлом году на 2,5°С.
Минимальная температура воздуха в Киеве не опускалась ниже 3,9°С. Предыдущее рекордное значение зафиксировали в 2015 году, оно равнялось 2,3°.
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