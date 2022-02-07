В Киеве впервые провели обучение Сил терробороны, в тренировках приняли участие 9 батальонов
В Киеве впервые провели обучение полного состава 112 бригады территориальной обороны, в которых одновременно приняли участие 9 батальонов, а также около 80 новичков-рекрутов
Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.
"Обучение проходило, как всегда, в выходные дни. В частности, в субботу, 5 февраля, на территории учебного центра, который КГГА определила для тренировок 112 отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.
Тренировки прошли на 10 площадках. Участники изучали основы ориентировки на местности, принципы работы радиооборудования и шифрования сообщений, отрабатывали индивидуальные боевые навыки, тактику и помощь в условиях ведения боя и обучались основным принципам обращения с взрывными устройствами.
"Помимо постоянного состава батальонов терробороны и резервистов, собрание посетило около 80 новичков-рекрутов, среди которых было много женщин. По словам инструкторов, по итогам занятий немало рекрутов выразили желание заключить контракт резервиста территориальной обороны", - сообщают в пресс-службе.
Командир 112 отдельной бригады, подполковник Александр Павлий рассказал, что в случае провокаций или открытой агрессии силы терробороны будут готовы сопротивляться в каждом районе Киева, на каждом мосту и перекрестке.
"Такие же подразделения укомплектовывают, обучают и готовят к развертыванию в других городах и областях страны", - отметил Павлий.
- Напомним, с 1 января 2022 года ввели в действие закон Украины "Об основах национального сопротивления", согласно которому ведущая роль в организации и выполнении задач территориальной обороны Украины принадлежит Силам территориальной обороны ВСУ. Силы ТРО возглавил бригадный генерал Юрий Галушкин.
- 10 января Галушкин сообщил, что в ближайшее время будут укомплектованы четыре региональных управления и 25 бригад Сил терробороны. Также он заявил, что развертыванием Сил ТрО можно не допустить нового вторжения РФ .
- 27 января Рада разрешила терробороне применять стрелковое оружие .
- С 4 февраля заработала "горячая линия" Командования Сил ТрО, которая будет отвечать на вопросы украинцев. Также штаб Сил ТрО планирует еженедельно проводить подготовку на добровольной основе.
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