В Киеве впервые провели обучение Сил терробороны, в тренировках приняли участие 9 батальонов

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

"Обучение проходило, как всегда, в выходные дни. В частности, в субботу, 5 февраля, на территории учебного центра, который КГГА определила для тренировок 112 отдельной бригады Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины", - говорится в сообщении.

Тренировки прошли на 10 площадках. Участники изучали основы ориентировки на местности, принципы работы радиооборудования и шифрования сообщений, отрабатывали индивидуальные боевые навыки, тактику и помощь в условиях ведения боя и обучались основным принципам обращения с взрывными устройствами.





"Помимо постоянного состава батальонов терробороны и резервистов, собрание посетило около 80 новичков-рекрутов, среди которых было много женщин. По словам инструкторов, по итогам занятий немало рекрутов выразили желание заключить контракт резервиста территориальной обороны", - сообщают в пресс-службе.





Командир 112 отдельной бригады, подполковник Александр Павлий рассказал, что в случае провокаций или открытой агрессии силы терробороны будут готовы сопротивляться в каждом районе Киева, на каждом мосту и перекрестке.

"Такие же подразделения укомплектовывают, обучают и готовят к развертыванию в других городах и областях страны", - отметил Павлий.











