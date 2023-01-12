Об этом сообщил Виталий Кличко.

Возобновится движение трамваев по маршруту №1 "ул. Старовокзальная – Михайловская Борщаговка" и №3 "ул. Старовокзальная – ул. Семьи Сосниных".

Отмечается, что маршрут трамвая №1 будет обслуживать 10 единиц подвижного состава, интервал движения будет составлять 8 минут. На маршруте №3 будут двигаться четыре единицы, ориентировочный интервал движения – 15 минут.

Работавшие автобусные маршруты №1Т и №3Т, пока не ходили трамваи, прекратят движение.