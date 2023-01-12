В Киеве возобновят движение трамваи на некоторых маршрутах
В пятницу, 13 января, в Киеве снова возобновят движение трамваи №1 и №3 Борщаговской линии скоростного трамвая
Об этом сообщил Виталий Кличко.
Возобновится движение трамваев по маршруту №1 "ул. Старовокзальная – Михайловская Борщаговка" и №3 "ул. Старовокзальная – ул. Семьи Сосниных".
Отмечается, что маршрут трамвая №1 будет обслуживать 10 единиц подвижного состава, интервал движения будет составлять 8 минут. На маршруте №3 будут двигаться четыре единицы, ориентировочный интервал движения – 15 минут.
Работавшие автобусные маршруты №1Т и №3Т, пока не ходили трамваи, прекратят движение.
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