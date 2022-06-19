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В Киеве возобновят автомобильное движение между мостами Метро и Патона

19 июня, 2022 воскресенье
18:02
новости Украины

Утром 20 июня в Киеве возобновят автомобильное сообщение между мостами Метро и Патона

Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко в телеграмме .

"В Киеве с утра понедельника, 20 июня, возобновляем автомобильное движение также по мостам Метро и Патона", - отметил он.

Так, для автомобильного сообщения между левым и правым берегами будут работать Дарницкий, Северный, Южный, мосты Метро и Патона.

Об организации движения общественного транспорта с учетом возобновления работы мостов сообщат дополнительно.

"Призываю водителей соблюдать ПДД, скоростной режим, а также отдавать предпочтение каретам скорой, авто полиции, спасателей и автомобилям с гуманитарным грузом", - подчеркнул Виталий Кличко.

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Кличко
Киев
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