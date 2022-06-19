В Киеве возобновят автомобильное движение между мостами Метро и Патона
Утром 20 июня в Киеве возобновят автомобильное сообщение между мостами Метро и Патона
Об этом рассказал мэр столицы Виталий Кличко в телеграмме .
"В Киеве с утра понедельника, 20 июня, возобновляем автомобильное движение также по мостам Метро и Патона", - отметил он.
Так, для автомобильного сообщения между левым и правым берегами будут работать Дарницкий, Северный, Южный, мосты Метро и Патона.
Об организации движения общественного транспорта с учетом возобновления работы мостов сообщат дополнительно.
"Призываю водителей соблюдать ПДД, скоростной режим, а также отдавать предпочтение каретам скорой, авто полиции, спасателей и автомобилям с гуманитарным грузом", - подчеркнул Виталий Кличко.
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4 апреля в Киеве полностью восстановили сообщение по Северному и Южному мостам.
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11 апреля в Киеве для гражданского транспорта открыли Южный мост .
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