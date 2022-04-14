В Киеве возобновляют предоставление плановой стоматологической помощи

Об этом сообщила КГГА .



"Городяне могут лечить и протезировать зубы, не ожидая острой боли, а когда возникает необходимость. Для этого надо обратиться по адресам работающих отделений, но лучше заранее позвонить по телефону и определиться со временем приема", - отметили в городской администрации.



Подразделения КНП "Киевская стоматология" работают с понедельника по пятницу в 10:00 - 16:00.



Левый берег:

ул. А. Вербицкого, 3-Б: платные стоматологические услуги и целевые программы. Врачи-стоматологи: хирурги, ортопеды, терапевты. Телефон: 044-564-61-84;

ул. А. Навои, 1: неотложная стоматологическая помощь. Врачи стоматологи: хирург, терапевт, детский, ортодонт, рентгендиагностика. Телефон: 044-512-16-47.

ул. Пимоненко, 10: неотложная стоматологическая помощь. Врачи-стоматологи: хирург, терапевт, врач-стоматолог, ортопед, рентгендиагностика. Телефоны: 066-230-87-96; 066-740-30-77; 066-154-66-80;

ул. Маршала Малиновского, 9: стоматологическая помощь, платные стоматологические услуги и услуги по городским целевым программам. Врачи-стоматологи: хирурги, ортопеды, терапевты, детские. Телефон: 044-419-20-70;

просп. Победы, 76: неотложная стоматологическая помощь. Врачи-стоматологи: хирург, терапевт, детский, ортодонт. Телефоны: 097-284-47-99; 067-174-88-74;

ул. Кирилловская, 119/1: неотложная стоматологическая помощь. Врачи-стоматологи: хирург, терапевт, ортопед. Телефоны: 093-579-11-93; 098-897-77-72;

ул. Львовская, 1/9: неотложная стоматологическая помощь. Врачи-стоматологи: хирург, терапевт, ортопед. Телефоны: 044-452-34-23; 067-766-98-53;

ул. Гетьмана, 26/28: платные стоматологические услуги по городским целевым программам. Врачи-стоматологи: хирург, терапевт, ортопед. Телефон: 044-453-05-98.

"Бесплатная неотложная стоматологическая помощь в Киеве с первых дней широкомасштабной российской агрессии предоставлялась безотказно в организованных для этого пунктах. На сегодняшний день в них пролечено уже более 8 тыс. горожан", - отметили в КГГА.

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