В Киеве возобновляет работу сервис доставки Glovo
Сервис доставки Glovo после вынужденного перерыва в связи с нападением РФ на Украину снова начал работать в 20 городах, в том числе и в столице
Об этом сообщила пресс-служба компании, передает Еспресо.TV.
"Glovo не намерен и не будет получать финансовую прибыль от работы в Украине, а также отказывается от комиссионных платежей и платы за доставки для партнеров, неправительственных организаций и аптек. Кроме того, средства за доставку от пользователей будут направлены на нужды фонда "Вернись живым" , – заявили в компании.
Также в силу обстоятельств Glovo адаптировала активную компенсацию курьерам, чтобы они могли "удерживать себя и свои семьи".
Стоит отметить, что на прошлой неделе компания сообщала о возобновлении работы в 19 городах Украины, преимущественно на Западе страны.
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