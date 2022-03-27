В Киеве возобновится дистанционное обучение с 28 марта
28 марта учебные заведения Киева возобновят работу в дистанционном режиме
Об этом сообщила пресс-служба КГГА .
По словам заместителя главы КГГА Валентина Мондриевского, педагогические коллективы Киева готовы начать образовательный процесс дистанционно с 28 марта.
"С понедельника заведения общего среднего, профессионально-технического, профессионального высшего и высшего образования столицы возобновят обучение в онлайн-формате. Мы принимали это решение, опираясь на мнение специалистов, в первую очередь психологов, поддерживающих возобновление учебного процесса. Цель дистанционного обучения во время войны - не только усвоение новых знаний, но и психологическая поддержка, общение, переключение внимания детей", - отметил он.
Валентин Мондриевский отметил, что преподавателям дали сигнал, что обучение должно быть без негативных оценок и домашних заданий большого объема, поскольку оно должно помогать ребенку, а не причинять стресс и волнения.
"Сейчас не время фокусироваться только на изучении нового материала. Занятия должны быть ориентированными и на повторение – это будет эффективнее", - пояснил замглавы КГГА.
Он добавил, что у Киева есть достаточный опыт и мощная база для организации дистанционного обучения. Также для учащихся и учителей создали сеть онлайн-сервисов с целью развития и поддержки.
"У Киева есть опыт проведения такого обучения еще со времен карантинных ограничений. Накануне педагогические коллективы уже начали учебные, психологические и развивающие консультации с детьми. Для этого директора учебных заведений получили четкую инструкцию, какие платформы можно использовать и какова цель привлечения учеников", - подчеркнул Валентин. Мондриевский.
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