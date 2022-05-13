В Киеве возобновит работу повреждённый российскими обстрелами ТРЦ Retroville
В Киеве снова откроется ТРЦ Retroville, который в марте был повреждён российскими обстрелами
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на обращение девелоперской компании Stolitsa Group.
Стало известно, что ТРЦ Retroville на проспекте Правды в Киеве будет отремонтирован после российских обстрелов. Заведение начнет частично работать с августа 2022 года.
"На ТРЦ Retroville уже ведутся ремонтные работы. Три четверти площадей будут открыты для посетителей в августе этого года, а остальные площади поэтапно откроют в декабре 2022 года и марте 2023 года", – сообщает компания.
Stolitsa Group также сообщает о намерении выполнить обязательства перед инвесторами по вводу в эксплуатацию готовых многоэтажных домов и достройке тех, на которых ранее были начаты работы.
- Напомним, 21 марта оккупанты нанесли авиаудар по Подольскому району. В результате бомбардировок горел ТЦ Retroville, повреждены дома, школы и детсады, 8 человек погибли
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