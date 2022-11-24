Об этом он написал в телеграмме.

Однако городской руководитель подчеркнул, что нужно еще некоторое время, чтобы система водоснабжения заработала на полную мощность.

Он также отметил, что у некоторых потребителей может наблюдаться пониженное давление воды в системе, особенно у тех киевлян, которые живут на верхних этажах многоэтажек.

"Специалисты "Киевводоканала" делают все для скорейшей стабилизации ситуации", - пишет Кличко.

В Генштабе заявили, что Россия выпустила по украинской территории во время массированной атаки 23 ноября. 51 ракету и 5 беспилотников Силам обороны удалось сбить.

В свою очередь в РФ заявили, что 23 ноября атаковала исключительно "системы военного управления Украины", а разрушение в Киеве - "последствия падения ракет украинской и иностранной ПВО".

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