В Киеве возобновили работу еще два ресторана McDonald's

Об этом информирует в фейсбуке пресс-служба McDonald's .

"Еще две точки на карте, к которым так и хочется проложить маршрут. Еще два места в Киеве, где вам всегда рады. Еще две прекрасные возможности порадовать себя вкусненьким", - пишут представители заведения.

В Киеве открыли еще два ресторана МакДональдз: