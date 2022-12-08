В Киеве возобновили работу еще два ресторана McDonald's
С сегодняшнего дня, 8 декабря, в столице снова открыли еще два заведения быстрого питания McDonald's
Об этом информирует в фейсбуке пресс-служба McDonald's .
"Еще две точки на карте, к которым так и хочется проложить маршрут. Еще два места в Киеве, где вам всегда рады. Еще две прекрасные возможности порадовать себя вкусненьким", - пишут представители заведения.
В Киеве открыли еще два ресторана МакДональдз:
- пл. Севастопольская, 1
- ул. Крещатик, 19-А.
Открытые заведения McDonald's в Украине .
- В июне в McDonald's планировали начать открывать рестораны сети в Украине с августа после согласования вопросов безопасности.
- 19 сентября стало известно, что изначально заведения будут работать только на доставку, а для посетителей откроются в октябре.
- 20 сентября в Киеве возобновили работу три первых заведения McDonald's.
- 6 октября компания McDonald's объяснила причины задержки открытия ресторанов в Украине.
- 8 октября сеть заведений питания McDonald's открыла в Киеве еще два ресторана для посетителей: ул. Евгения Сверстюка, 1 (станция метро "Левобережная") и проспект Победы, 138 (станция метро "Житомирская").
- 18 октября McDonald's возобновил работу во Львове.
- 20 октября McDonald's в Киеве открыл еще два заведения – в ТРЦ SkyMall и DREAM.
- Кроме того, 25 октября McDonald's возобновил работу в Тернополе и Борисполе.
- McDonald's 28 октября возобновил работу в торгово-развлекательных центрах "Глобал UA" в Житомире и Respublika Park в Киеве.
- В Сиховском районе Львова в среду, 2 ноября, открыли новое заведение сети ресторанов быстрого питания McDonald's.
- В среду, 2 ноября, McDonald's снова открылся в Ивано-Франковске.
- 3 ноября в Виннице впервые за время полномасштабной войны открыли два заведения быстрого питания McDonald's.
- Также с 4 ноября McDonald's возобновил работу ресторана в Киеве.
- 7 ноября в селе Лесники Киевской области открыли новое заведение питания McDonald's.
- 8 ноября в Киеве на станции метро "Лукьяновская" открыли еще одно заведение быстрого питания McDonald's.
- 17 ноября в Хмельницком снова открыли заведение быстрого питания McDonald's.
- Кроме того, 18 ноября McDonald's приостанавливает работу в Казахстане.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подпишитесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.52
Покупка 39.52Продажа 40.21
-
EUR
Покупка 40.78Продажа 41.8
- Актуальное
- Важное