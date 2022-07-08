В Киеве возобновили работу 86% предприятий, выросло количество вакансий

Об этом сообщили в департаменте экономики и инвестиций КГГА.

Доля неработающих предприятий сократилась вдвое по сравнению с мартом (до 14% против 32%). Одновременно загруженность мощностей предприятий возросла до 60%, что на 20% больше, чем в апреле 2022 года.

По данным Киевского городского центра занятости, по состоянию на начало июня до 15,4 тысяч увеличилось количество вакансий на рынке труда. Растет количество претендентов на одно рабочее место: если к началу апреля на одну вакансию претендовали трое, то уже в июне этот показатель увеличился до 10 человек. Наиболее нужны в столице водители трамваев, рабочие по уборке, медицинские сестры (братья), электромонтеры и слесари.

Также сообщают, что уровень зарплаты сократился на 15,5% по сравнению с январем (18 тысяч гривен вместо 21,3 тысяч гривен в среднем. Потребительские цены по состоянию на конец мая выросли на 15,7%.

По состоянию на 29 июня правительственная программа, предусматривающая компенсацию работодателям минимальной зарплаты за новые рабочие места для переселенцев, позволила трудоустроить только 6 166 внутренне перемещенных людей.

С 1 июля украинцы могут подавать заявки на участие в проекте "Работа" через "Дию".

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