В Киеве возобновили продажу бумажных qr-билетов на всех станциях метро
В Киеве 21 февраля возобновили продажу бумажных qr-билетов на всех станциях метрополитена после того, как утром во вторник он был приостановлен по техническим причинам
Об этом информирует КГГА .
Утром 21 февраля в киевском метро по техническим причинам приостановили продажу бумажных qr-билетов. В настоящее время продажи возобновлены.
Сейчас на всех станциях метрополитена оплатить проезд можно с помощью:
- транспортной карты;
- qr-билета;
- qr-кода, сгенерированного в приложении "Киев Цифровой";
- бесконтактной банковской карты;
- мобильных приложений ApplePay и Google Pay.
Киевский городской совет рассматривает вопрос предоставления военнослужащим права на бесплатный проезд в столичном городском транспорте.
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