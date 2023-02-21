В Киеве возобновили продажу бумажных qr-билетов на всех станциях метро

Об этом информирует КГГА .

Утром 21 февраля в киевском метро по техническим причинам приостановили продажу бумажных qr-билетов. В настоящее время продажи возобновлены.

Сейчас на всех станциях метрополитена оплатить проезд можно с помощью:

транспортной карты;

qr-билета;

qr-кода, сгенерированного в приложении "Киев Цифровой";

бесконтактной банковской карты;

мобильных приложений ApplePay и Google Pay.

Киевский городской совет рассматривает вопрос предоставления военнослужащим права на бесплатный проезд в столичном городском транспорте.