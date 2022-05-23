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В Киеве возобновили движение трамваев к Пуще-Водице и троллейбусам к Майдану Незалежности

23 мая, 2022 понедельник
09:46
Общество

В столице возобновили работу транспорта в Пущу-Водицу. Въезд был ограничен из-за повреждения трамвайного полотна во время боевых действий

Об этом сообщает КГГА.

Сообщается, что специалисты "Киевпасстранса" завершили восстановление трамвайного полотна, которое было повреждено во время боевых действий в окрестностях столицы. Кроме того, в выходные протестировали и откорректировали работу маршрута.

Трамвай будет двигаться по маршруту с интервалом в 20 минут.

Кроме того, с сегодняшнего дня, 23 мая, возобновлена работа троллейбусного маршрута № 16К от улицы Щусева до Майдана Незалежности. Интервал движения троллейбуса – 15-20 минут.

КГГА сообщает, что в следующую очередь планируется возобновление работы троллейбусного маршрута №18. Для этого собираются провести ремонтные работы и возобновить функционирование контактной линии, поврежденной в результате ракетных обстрелов войсками РФ.

  • 13 марта оккупанты из артиллерии обстреляли психоневрологический интернат в Пуще-Водице.
  • С 8 апреля по сегодняшний день въезд в киевскую Пущу-Водицу был ограничен

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