В Киеве возобновили движение трамваев к Пуще-Водице и троллейбусам к Майдану Незалежности
В столице возобновили работу транспорта в Пущу-Водицу. Въезд был ограничен из-за повреждения трамвайного полотна во время боевых действий
Об этом сообщает КГГА.
Сообщается, что специалисты "Киевпасстранса" завершили восстановление трамвайного полотна, которое было повреждено во время боевых действий в окрестностях столицы. Кроме того, в выходные протестировали и откорректировали работу маршрута.
Трамвай будет двигаться по маршруту с интервалом в 20 минут.
Кроме того, с сегодняшнего дня, 23 мая, возобновлена работа троллейбусного маршрута № 16К от улицы Щусева до Майдана Незалежности. Интервал движения троллейбуса – 15-20 минут.
КГГА сообщает, что в следующую очередь планируется возобновление работы троллейбусного маршрута №18. Для этого собираются провести ремонтные работы и возобновить функционирование контактной линии, поврежденной в результате ракетных обстрелов войсками РФ.
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