В Киеве возобновили движение по красной ветке метро к "Лесной": поезда следуют без остановки на некоторых станциях

Об этом заявили в КГГА .



"В Киеве возобновлено движение по "красной" ветке метро. Поезда следуют без остановки на станциях "Майдан Незалежности", "Крещатик" "Днепр", "Гидропарк", "Кловская"", - говорится в сообщении.



Пересадочный узел "Крещатик" - "Майдан Незалежности" остается закрытым. Интервал между поездами на всех ветвях сократили до 10-15 минут. Подземные станции продолжают круглосуточно работать как укрытие.



"Обращаем внимание, что график работы метро может оперативно меняться", – отметили в КГГА.

Напомним, ранее сообщалось , что с 21 апреля метро Киева возобновит движение поездов к станции "Лесная" и уменьшит интервал между поездами.

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