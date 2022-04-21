В Киеве возобновили движение по красной ветке метро к "Лесной": поезда следуют без остановки на некоторых станциях
21 апреля метро Киева возобновило движение по красной ветке, однако на четырех станциях поезда не останавливаются
Об этом заявили в КГГА .
"В Киеве возобновлено движение по "красной" ветке метро. Поезда следуют без остановки на станциях "Майдан Незалежности", "Крещатик" "Днепр", "Гидропарк", "Кловская"", - говорится в сообщении.
Пересадочный узел "Крещатик" - "Майдан Незалежности" остается закрытым. Интервал между поездами на всех ветвях сократили до 10-15 минут. Подземные станции продолжают круглосуточно работать как укрытие.
"Обращаем внимание, что график работы метро может оперативно меняться", – отметили в КГГА.
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