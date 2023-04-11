Об этом сообщила пресс-служба ДСНС.

"11 апреля в 09:41 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на ул. Крещатик, в Шевченковском районе столицы. По прибытию пожарные установили, что произошло возгорание в одном из помещений на 2-м этаже 4-этажного здания. В 10:15 возгорание было ликвидировано на площади 10 кв. м", - говорится в сообщении.

Спасатели отметили, что, по предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее о пожаре сообщил мэр столицы Виталий Кличко, отметив, что пламя вспыхнуло в одном из корпусов Университета имени Карпенко-Карого.

"Пожар на Крещатике. Горит на третьем этаже четырехэтажного учебного корпуса Киевского национального университета имени Карпенко-Карого", - написал он.