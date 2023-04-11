В Киеве ликвидирован пожар в одном из корпусов университета им. Карпенко-Карого
В центре Киева утром 11 апреля вспыхнул пожар в одном из корпусов Киевского национального университета имени Карпенко-Карого. Пламя уже потушили
Об этом сообщила пресс-служба ДСНС.
"11 апреля в 09:41 в Службу спасения 101 поступило сообщение о пожаре на ул. Крещатик, в Шевченковском районе столицы. По прибытию пожарные установили, что произошло возгорание в одном из помещений на 2-м этаже 4-этажного здания. В 10:15 возгорание было ликвидировано на площади 10 кв. м", - говорится в сообщении.
Спасатели отметили, что, по предварительным данным, никто не пострадал.
Ранее о пожаре сообщил мэр столицы Виталий Кличко, отметив, что пламя вспыхнуло в одном из корпусов Университета имени Карпенко-Карого.
"Пожар на Крещатике. Горит на третьем этаже четырехэтажного учебного корпуса Киевского национального университета имени Карпенко-Карого", - написал он.
- В ночь на 9 апреля произошел масштабный пожар в магазине строительных материалов в поселке Немиров Яворовского района Львовской области.
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