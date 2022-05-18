В Киеве возможно задымление в результате пожаров, в частности в зоне отчуждения
В Киеве возможно задымление из-за пожаров, горожан просят закрывать окна и не выходить на улицу
Об этом сообщила КГГА в телеграме .
"Государственное агентство Украины по управлению зоной отчуждения информирует, что радиационное состояние находится в пределах контрольных уровней. Возможно перемещение задымления в сторону Вышгорода и Киева как от пожаров в зоне отчуждения, так и от пожаров возле Иванкова и с. Страхолесья за пределами зоны отчуждения", – отметили в городской администрации.
Тушение пожаров затрудняют ветер, угон и уничтожение большого количества техники и горючего россиянами, угроза взрывов мин.
По состоянию на 17.00 18 мая качество воздуха в Киеве находится в пределах нормы. Допустимые концентрации загрязнителей не обнаружены.
Городские власти призывают киевлян закрывать окна в случае задымления и не находиться на открытом воздухе. Также следует включить системы кондиционирования и очистки воздуха.
По советам специалистов, в случае задымления необходимо делать влажную уборку. Полезно поставить емкости с водой, чтобы повысить влажность воздуха; увеличить потребление жидкости до 2-3 литров в день для взрослых. Если у вас появилась одышка и кашель, необходимо обратиться к врача", - добавили в КГГА.
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