В Киеве возле Зоопарка и метро Шулявская раздалось более 50 выстрелов и взрывов

Об этом пишет ICTV.



"Более 50 выстрелов и взрывов, пулеметные очереди в районе Шулявки и Зоопарка за последние 10 минут", - говорится в сообщении.



Киевлян призывают немедленно прятаться в укрытия, спасать свои жизни и близких людей.

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