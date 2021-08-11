В Киеве возле реки Лыбидь нашли тело мужчины

Об этом сообщает Вартови.Еспресо.



По словам свидетелей, это был бездомный.



Очевидцы заявили, что мужчина был убит.



Личность и причину смерти мужчины установит следствие.





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