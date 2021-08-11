В Киеве возле Рады задержали мужчину, который говорил прохожим, что у него есть взрывчатка

Об этом сообщает полиция Киева.



"Во время патрулирования в правительственном квартале столицы работники полиции полка особого назначения № 2 заметили мужчину, который приставал к прохожим и сообщил, что имеет при себе взрывоопасные вещества", - говорится в сообщении.



Копы остановили мужчину и вызвали взрывотехников.



Во время проверки никаких опасных предметов не обнаружено.



Злоумышленник - уроженец Ивано-Франковской области, 1981 года рождения. Его доставили в районное управление полиции.



Возбуждено дело о хулиганстве.

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