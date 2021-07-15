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В Киеве возле МВД митингуют в поддержку отставки Авакова
В Киеве возле Министерства внутренних дел проходит акция в поддержку отставки Арсена Авакова с должности министра
Об этом сообщает Укринформ.
Активисты собрались под МВД для того, чтобы "отпраздновать" увольнение Авакова с должности министра внутренних дел. Они требуют проведения реформы правоохранительных органов, а также считают первоочередной задачей нового министра реформирование структуры ведомства.
На акции собралось около ста человек. Сейчас ситуация спокойная. За порядком следят правоохранители.
На акции собралось около ста человек. Сейчас ситуация спокойная. За порядком следят правоохранители.
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- Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков официально подал заявление об отставке
- Народный депутат из фракции "Слуга народа" Денис Монастырский согласился на предложение президента Зеленского стать кандидатом на пост главы МВД.
- Председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что за назначение Дениса Монастырского главой МВД будет более 300 голосов.
- Верховная Рада проголосовала за отставку Арсена Авакова с должности министра внутренних дел.
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