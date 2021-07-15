В Киеве возле МВД митингуют в поддержку отставки Авакова

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Активисты собрались под МВД для того, чтобы "отпраздновать" увольнение Авакова с должности министра внутренних дел. Они требуют проведения реформы правоохранительных органов, а также считают первоочередной задачей нового министра реформирование структуры ведомства.На акции собралось около ста человек. Сейчас ситуация спокойная. За порядком следят правоохранители.