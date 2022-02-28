В Киеве воздушная тревога
Около 13:13 28 февраля в Киеве раздались сирены, горожан призывают прятаться в укрытиях
Об этом предупреждает КГГА.
"ВНИМАНИЕ! В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно последовать в укрытия гражданской защиты!" - говорится в сообщении.
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