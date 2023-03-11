Об этом в telegram-канале сообщил Виталий Кличко.

"Коммунальщики еще работают над удалением воздуха в системах отопления отдельных домов. Вместе с тем теплогенерирующее оборудование работает в оптимальных параметрах", - отметил он.

Также добавляется, что электро- и водоснабжение столицы также функционирует в штатном режиме.