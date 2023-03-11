В Киеве восстановили работу централизованного теплоснабжения
В субботу, 11 марта, работу централизованного теплоснабжения в Киеве возобновили в полном объеме
Об этом в telegram-канале сообщил Виталий Кличко.
"Коммунальщики еще работают над удалением воздуха в системах отопления отдельных домов. Вместе с тем теплогенерирующее оборудование работает в оптимальных параметрах", - отметил он.
Также добавляется, что электро- и водоснабжение столицы также функционирует в штатном режиме.
- 10 марта стало известно, что в столице отменили графики стабилизационных отключений света, электроснабжение всех жителей восстановили.
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