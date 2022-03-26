В Киеве восстановили электроснабжение после обстрела сетей в пригороде

Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram.



"В настоящее время продолжаются работы по подключению отдельных потребителей. Специалисты провели ремонтные работы в 6 местах", - говорится в сообщении.

Утром 26 марта в Святошинском районе Киева отсутствовало электроснабжение из-за обстрелов в Гостомеле и Буче.