В Киеве восстановили электроснабжение после обстрела сетей в пригороде
Электроснабжение в Святошинском районе Киева возобновлено после повреждения линий сетей в результате обстрела россиянами пригорода
Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram.
"В настоящее время продолжаются работы по подключению отдельных потребителей. Специалисты провели ремонтные работы в 6 местах", - говорится в сообщении.
- Утром 26 марта в Святошинском районе Киева отсутствовало электроснабжение из-за обстрелов в Гостомеле и Буче.
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