Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Он отметил, что из-за обстрела отключалось энергооборудование ДТЭК "Киевские электросети", которое питает водоканал и жилой массив Троещина.

"Специалистам удалось всего за 7 часов выполнить технические работы и подключить клиентов по резервной схеме питания на время, пока будут восстанавливать поврежденную обстрелами инфраструктуру города. Два объекта критической инфраструктуры получили сегодня значительные повреждения. В частности, объект в Деснянском районе. Мы делаем все, чтобы обеспечить киевлян жизненно важными услугами в условиях войны в стране",

Кроме того, Кличко отметил, что после сегодняшней ракетной атаки части потребителей также уже восстановили водоснабжение.

"Ремонтные бригады работают, чтобы быстрее стабилизировать системы электро- и водоснабжения столицы", - добавил мэр.

Напомним, ранее Кличко сообщил, что из-за российских обстрелов погибли трое сотрудников одного из объектов критической инфраструктуры Киева.

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