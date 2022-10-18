В Киеве восстановили электроснабжение 83 тыс. семей, которые после утренних обстрелов были без света, - Кличко
В Киеве возобновили электроснабжение 83 тысяч семей, оставшихся без света после обстрела утром объекта критической инфраструктуры
Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.
Он отметил, что из-за обстрела отключалось энергооборудование ДТЭК "Киевские электросети", которое питает водоканал и жилой массив Троещина.
"Специалистам удалось всего за 7 часов выполнить технические работы и подключить клиентов по резервной схеме питания на время, пока будут восстанавливать поврежденную обстрелами инфраструктуру города. Два объекта критической инфраструктуры получили сегодня значительные повреждения. В частности, объект в Деснянском районе. Мы делаем все, чтобы обеспечить киевлян жизненно важными услугами в условиях войны в стране",
Кроме того, Кличко отметил, что после сегодняшней ракетной атаки части потребителей также уже восстановили водоснабжение.
"Ремонтные бригады работают, чтобы быстрее стабилизировать системы электро- и водоснабжения столицы", - добавил мэр.
- Напомним, ранее Кличко сообщил, что из-за российских обстрелов погибли трое сотрудников одного из объектов критической инфраструктуры Киева.
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