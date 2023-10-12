В Киеве вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр
Утром 12 октября в Соломенском районе Киева спецназовцы полиции КОРД задержали вооруженного мужчину, который проник в бизнес-центр и пытался захватить его
Об этом сообщает полиция Киева.
"Сегодня утром вооруженный мужчина зашел в помещение офисного здания, под угрозой оружия заставил охранников выйти из здания и произвел несколько выстрелов. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
Событие произошло на бульваре Вацлава Гавела в Соломенском районе Киева.
Правоохранители сообщили, что мужчина произвел несколько хаотических выстрелов и угрожал установить "растяжку" у входной двери, чтобы не впустить внутрь правоохранителей.
"В результате переговоров полицейские задержали злоумышленника. В результате инцидента никто не пострадал. Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства и мотивы совершенного", - добавили в полиции.
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