В Киеве вооруженный мужчина пытался захватить бизнес-центр

Об этом сообщает полиция Киева.

"Сегодня утром вооруженный мужчина зашел в помещение офисного здания, под угрозой оружия заставил охранников выйти из здания и произвел несколько выстрелов. В результате происшествия никто не пострадал. На месте работает следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Событие произошло на бульваре Вацлава Гавела в Соломенском районе Киева.

Правоохранители сообщили, что мужчина произвел несколько хаотических выстрелов и угрожал установить "растяжку" у входной двери, чтобы не впустить внутрь правоохранителей.

"В результате переговоров полицейские задержали злоумышленника. В результате инцидента никто не пострадал. Следственно-оперативная группа устанавливает обстоятельства и мотивы совершенного", - добавили в полиции.