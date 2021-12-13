В Киеве водитель Volkswagen протаранил три припаркованных автомобиля
В Оболонском районе Киева 13 декабря произошло ДТП с участием Volkswagen Polo sedan и еще трех автомобилей
Об этом сообщают Вартови Еспресо.
По словам свидетелей, водитель на Volkswagen Polo sedan двигался по Иорданской улице от проспекта Степана Бандеры в направлении улицы Александра Архипенко.
По невыясненным причинам водитель не справился с управлением и протаранил по касательной три припаркованных автомобиля - Hyundai Tucson, Renault Clio Symbol и Volkswagen Golf variant. Помощь медиков не понадобилась.
Свидетели заметили у водителя Volkswagen Polo признаки опьянения, для подтверждения необходима экспертиза.
- Напомним, вечером 10 декабря в Деснянском районе Киева произошла авария с участием легковушек Volkswagen, KIA и Skoda, в результате которой водителя KIA было госпитализировано с травмами головы.
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