В Киеве водитель сбил троих военных на блокпосту: один погиб, двое травмированы
По данным следствия, на одном из блокпостов Киева во вторник, 25 июля, во время комендантского часа водитель авто сбил троих военных, в результате чего один из них погиб, двое получили травмы
В Национальной полиции Киева уточнили , что ранения получили двое военных. Одного из них госпитализировали, другому оказали помощь на месте происшествия.
"Предварительно правоохранители установили, что 23-летний вождь на большой скорости совершил наезд на двух военнослужащих Национальной Гвардии Украины, которые несли службу на блокпоста. Далее автомобиль протаранил еще два припаркованных автомобиля, в одном из которых находился военный территориальный центр комплектования", - сообщили правоохранители.
В полиции добавили, что погибшему военному было 49 лет.
О дорожно-транспортном происшествии информировал Офис генпрокурора.
Отмечалось, что ДТП произошло около 00:05 в Святошинском районе Киева.
По информации следствия, водитель авто двигался по Берестейскому проспекту и совершил наезд на военных Нацгвардии, которые несли службу на блокпоста. Один из военных погиб, другой - госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.
Водителя авто задержали на месте происшествия, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато расследование по факту ДТП, в результате которого один военнослужащий погиб, еще один госпитализирован (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Первоочередные следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.
Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.
- 11 июня возле блокпоста на выезде из Киева в направлении Броваров произошло ДТП , в котором погиб военнослужащий Добровольческого формирования территориальной общины. По данным следствия, за рулем авто находилась работница правоохранительного органа.
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