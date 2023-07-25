В Национальной полиции Киева уточнили , что ранения получили двое военных. Одного из них госпитализировали, другому оказали помощь на месте происшествия.

"Предварительно правоохранители установили, что 23-летний вождь на большой скорости совершил наезд на двух военнослужащих Национальной Гвардии Украины, которые несли службу на блокпоста. Далее автомобиль протаранил еще два припаркованных автомобиля, в одном из которых находился военный территориальный центр комплектования", - сообщили правоохранители.

В полиции добавили, что погибшему военному было 49 лет.

О дорожно-транспортном происшествии информировал Офис генпрокурора.

Отмечалось, что ДТП произошло около 00:05 в Святошинском районе Киева.

По информации следствия, водитель авто двигался по Берестейскому проспекту и совершил наезд на военных Нацгвардии, которые несли службу на блокпоста. Один из военных погиб, другой - госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии.

Водителя авто задержали на месте происшествия, решается вопрос о сообщении ему о подозрении и избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

"При процессуальном руководстве Киевской городской прокуратуры начато расследование по факту ДТП, в результате которого один военнослужащий погиб, еще один госпитализирован (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Первоочередные следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда.