В Киеве водитель KIA Optima сбил велосипедиста
В Шевченковском районе столицы на перекрестке улиц Гончара и Коцюбинского произошло ДТП с участием велосипедиста
Как удалось узнать Стражам Эспрессо, по предварительным данным, водитель КИА спускался по улице Гончара в сторону площади Победы. При повороте налево на улицу Коцюбинского, в левую переднюю часть авто врезался велосипедист.
Сейчас на месте происшествия работает полиция и медики. Решается вопрос о госпитализации велосипедиста. Детали аварии выяснит следствие.
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