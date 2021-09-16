В Киеве водитель KIA Optima сбил велосипедиста

Как удалось узнать Стражам Эспрессо, по предварительным данным, водитель КИА спускался по улице Гончара в сторону площади Победы. При повороте налево на улицу Коцюбинского, в левую переднюю часть авто врезался велосипедист.

Сейчас на месте происшествия работает полиция и медики. Решается вопрос о госпитализации велосипедиста. Детали аварии выяснит следствие.



