Об этом сообщает полиция Киева.

Отмечается, что водителю не понравилось, как в крайнем левом ряду спешила машина скорой помощи, поэтому он решил "подрезать" авто и остановить движение спецтранспорта. По данным полиции, в карете находился 2-летний ребенок, которого экстренно транспортировали в больницу.

"Только после уговора медиков, нарушитель разблокировал проезд кареты СМП. Полицейские Подольского управления полиции зарегистрировали событие и предоставили ориентировку по автомобилю всем нарядам полиции", - говорится в сообщении.

Нарушителем оказался киевлянин, 1989 года рождения. Его задержали в порядке ст. 208 УК. Следователи квалифицировали данное событие как хулиганство по ст. 296 УКУ. Водителю грозит до пяти лет заключения.