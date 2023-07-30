В Киеве водитель Cadillac "подрезал" карету скорой, которая экстренно доставляла в больницу 2-летнего ребенка
В Киеве в воскресенье, 30 июля, водитель внедорожника Cadillac заблокировал движение кареты скорой помощи, которая экстренно доставляла в больницу 2-летнего ребенка
Об этом сообщает полиция Киева.
Отмечается, что водителю не понравилось, как в крайнем левом ряду спешила машина скорой помощи, поэтому он решил "подрезать" авто и остановить движение спецтранспорта. По данным полиции, в карете находился 2-летний ребенок, которого экстренно транспортировали в больницу.
"Только после уговора медиков, нарушитель разблокировал проезд кареты СМП. Полицейские Подольского управления полиции зарегистрировали событие и предоставили ориентировку по автомобилю всем нарядам полиции", - говорится в сообщении.
Нарушителем оказался киевлянин, 1989 года рождения. Его задержали в порядке ст. 208 УК. Следователи квалифицировали данное событие как хулиганство по ст. 296 УКУ. Водителю грозит до пяти лет заключения.
- В Бориспольском районе Киевской области в четверг, 27 июля, произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легковушки и грузовика, в результате которого пострадали 9 человек.
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