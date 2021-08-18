В Киеве во время репетиции парада ко Дню Независимости задержали мужчину: угрожал оружием, чтобы проехать в зону перекрытия
18 августа в Киеве в районе проведения репетиции парада ко Дню Независимости полиция задержали мужчину, который угрожал оружием
Об этом передает пресс-служба полиции столицы.
"В Киеве водитель решил продемонстрировать патрульным оружие, чтобы проехать в зону перекрытия - затея закончилась задержанием", - говорится в сообщении.
Так, водитель автомобиля Volkswagen проигнорировал требования патрульных о запрете проезда. Доехав до перекрестка улиц Большой Васильковской и Саксаганского, мужчина снова наткнулся на перекрытие, а потом демонстративно достал предмет, похожий на оружие, и перезарядил его на глазах у полицейских.
Патрульные на следующем перекрестке остановили автомобиль, мужчину задержали и разоружили.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.58
Покупка 26.58Продажа 26.82
-
EUR
Покупка 31.1Продажа 31.49
- Актуальное
- Важное