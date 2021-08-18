В Киеве во время репетиции парада ко Дню Независимости задержали мужчину: угрожал оружием, чтобы проехать в зону перекрытия

Об этом передает пресс-служба полиции столицы.

"В Киеве водитель решил продемонстрировать патрульным оружие, чтобы проехать в зону перекрытия - затея закончилась задержанием", - говорится в сообщении.



Так, водитель автомобиля Volkswagen проигнорировал требования патрульных о запрете проезда. Доехав до перекрестка улиц Большой Васильковской и Саксаганского, мужчина снова наткнулся на перекрытие, а потом демонстративно достал предмет, похожий на оружие, и перезарядил его на глазах у полицейских.



Патрульные на следующем перекрестке остановили автомобиль, мужчину задержали и разоружили.





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