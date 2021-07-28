В Киеве во время парада на День Независимости над Крещатиком пролетят новые вертолеты Airbus
В Национальной гвардии Украины начали тренировочные полеты ко Дню Независимости на новых французских вертолетах
Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.
В частности, тренируют групповую слетанность гвардейские экипажи, которые будут пилотировать авиационную технику 24 августа.
"Тренировки проходят на вертолетах Airbus EC 225 LP, которые будут участвовать в параде ко Дню Независимости. На сегодня Нацгвардия имеет уже в своем арсенале четыре современные французские воздушные суда. Их пилоты прошли теорию и практику за рубежом", - заявили в ведомстве.
10 июля авиация МВД получила пятый в этом году вертолет по контракту с Airbus Helicopters. Он стал четвертым летательным аппаратом Н-225, который приступит к выполнению боевых задач подразделениями Национальной гвардии.
Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД от французского производителя уже поступило 14 вертолетов:
- Два типа Н125 для ГПСУ;
- Два типа Н145 для НПУ;
- Десять типа Н225 (6 для ДСНС и 4 для НГУ).
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