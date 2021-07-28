В Киеве во время парада на День Независимости над Крещатиком пролетят новые вертолеты Airbus

Об этом сообщает пресс-служба МВД Украины в Facebook.



В частности, тренируют групповую слетанность гвардейские экипажи, которые будут пилотировать авиационную технику 24 августа.



"Тренировки проходят на вертолетах Airbus EC 225 LP, которые будут участвовать в параде ко Дню Независимости. На сегодня Нацгвардия имеет уже в своем арсенале четыре современные французские воздушные суда. Их пилоты прошли теорию и практику за рубежом", - заявили в ведомстве.



10 июля авиация МВД получила пятый в этом году вертолет по контракту с Airbus Helicopters. Он стал четвертым летательным аппаратом Н-225, который приступит к выполнению боевых задач подразделениями Национальной гвардии.



Единой системы авиационной безопасности и защиты МВД от французского производителя уже поступило 14 вертолетов:

Два типа Н125 для ГПСУ;

Два типа Н145 для НПУ;

Десять типа Н225 (6 для ДСНС и 4 для НГУ).

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