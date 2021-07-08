В Киеве во время конфликта в супермаркете 23-летний киевлянин нанес удар ножом мужчине
В Оболонском районе Киева во время конфликта в супермаркете мужчину ранили раскладным ножом в живот
Об этом сообщает полиция Киева.
"На спецлинию 102 столичной полиции поступило сообщение о том, что в магазине на проспекте Маршала Рокоссовского неизвестный ранил ножом посетителя. На указанный адрес выехала следственно-оперативная группа Оболонского управления полиции ", - говорится в сообщении.
На месте происшествия правоохранители выяснили, что между двумя посетителями, которые стояли в очереди в кассу, возник конфликт. Во время ссоры один из них достал раскладной нож и ударил оппонента в живот. Свидетели инцидента вызвали скорую помощь.
Пострадавшего медики увезли в больницу, а правонарушителя полицейские задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им оказался 23-летний житель Киева, ранее попадавший в поле зрения правоохранителей.
Следователь под процессуальным руководством Оболонской окружной прокуратуры сообщил фигуранту о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает до восьми лет лишения свободы. Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога.
- Напомним, в Харькове произошел спор о территориальной принадлежности оккупированного Крыма, в результате чего пострадал мужчина - ему порезали руку.
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