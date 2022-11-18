Об этом сообщили в ДТЭК "Киевские региональные электросети".

"К сожалению, по распоряжению НЭК "Укрэнерго", вынуждены снова проводить экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений пока не действуют!" – указано в сообщении.

Жителей Киева энергетики просят набраться терпения и уверяют, что делают все возможное, чтобы поправить ситуацию.

В Киевской городской госадминистрации обратили внимание на то, что при отключении света электросирены не работают. Жители могут следить за сообщениями о воздушной тревоге и отбое в приложении "Киев Цифровой" и в Telegram-канале КГГА, а также с помощью обычных радиоприемников на батарейках - радио Киев 98 FM или на частотах Украинское радио 105 FM.

Утром 18 ноября по всей территории Украины ввели стабилизационные отключения электроэнергии.

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